Белоусов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романюк Галина Ивановна
Мать ребёнка: Белоусова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Белоусова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Ольга
Смерть
Неизвестно