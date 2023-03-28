Белоусов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романюк Галина Ивановна

Мать ребёнка: Белоусова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Белоусова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Ольга

Смерть
Неизвестно
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