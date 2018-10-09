Наумова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1912

Дата смерти

19.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Земелько Инна Васильевна

Отец ребёнка: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земелько Александр Васильевич

Отец ребёнка: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земелько Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич

Смерть
19.10.1980
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