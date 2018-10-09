Наумова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1912
Дата смерти19.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Земелько Инна Васильевна
Отец ребёнка: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земелько Александр Васильевич
Отец ребёнка: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земелько Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Земелько-Крестосяк Василий-Михаил Фомич
Смерть
19.10.1980