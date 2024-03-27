Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова (Прусаков) Анна Алексеевна

Место рождения

Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: ??? Алексей

Мать: не указана

Карачевский уезд, Орловская губ.
Бракосочетание
1903

Муж: Прусаков Дмитрий

Первая жена Дмитрия Прусакова умерла в 1903г., видимо от родов, он женился второй раз, было ему примерно 40 лет, а жене 18. Вторую жену звали Анна Алексеевна. (Откуда она? – предположительно из деревн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Прусаков Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кузнецова Прасковья

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Прусаков Афанасий

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Конова Анна

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Рождение ребёнка
27.07.1915

Дочь: Конова Ольга

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Рождение ребёнка
11.09.1921

Дочь: Пикатова Антонина

Отец ребёнка: Прусаков Дмитрий

Россия
Смерть
Около 1939
Ст. Мылинка, Карачевский р-он
В возрасте 54 года.
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