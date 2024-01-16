Жерихин Миней Харитонович
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1778
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Жерихин Харитон
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Жерихина Федосья Калинина? Калинниковна?
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
1838
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда