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Жерихин Миней Харитонович

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1778

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Жерихин Харитон

Мать: не указана

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1807

Сын: Жерихин Степан Минеевич

Мать ребёнка: Жерихина Федосья Калинина? Калинниковна?

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерихина Федосья Калинина? Калинниковна?

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
1838
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
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