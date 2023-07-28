Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Нил Петрович
Отец ребёнка: Петр Самойлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Петр Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Самойлович
Смерть
Неизвестно