Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Федоровна

Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Нил Петрович

Отец ребёнка: Петр Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Петр Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Самойлович

Смерть
Неизвестно
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