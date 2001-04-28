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Хорошавин Леонид Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1931

Дата смерти

28.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931

Отец: Хорошавин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1960

Дочь: Никулина Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Дмитриевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
27.07.1964

Дочь: Дожувай Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Дмитриевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Смерть
28.04.2001
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Покончил с собой, повешение
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