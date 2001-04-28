Хорошавин Леонид Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1931
Дата смерти28.04.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931
Отец: Хорошавин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1960
Дочь: Никулина Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.07.1964
Дочь: Дожувай Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Дмитриевна
Смерть
28.04.2001
Покончил с собой, повешение