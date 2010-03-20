Журавлёва Анна Петровна
Место рожденияСталинградская обл. село Мирошники
Дата рождения26.11.1920
Дата смерти20.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Сталинградская обл. село Мирошники
Рождение ребёнка
29.07.1948
Дочь: Пономарёва Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Уральская обл.станция Казахстан
Смерть
20.03.2010
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край