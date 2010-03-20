Журавлёва Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Анна Петровна

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Место рождения

Сталинградская обл. село Мирошники

Дата рождения

26.11.1920

Дата смерти

20.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Сталинградская обл. село Мирошники
Рождение ребёнка
29.07.1948

Дочь: Пономарёва Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Уральская обл.станция Казахстан
Смерть
20.03.2010
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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