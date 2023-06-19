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Соловьев Моисей Андреевич

Место рождения

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Соловьев Андрей Григорьевич

Мать: Соловьева Марья Феодорова

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Соловьев Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Онучина Анисья Моисеевна

Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1854

Сын: Соловьев Стефан Моисеевич

Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.

Сын: Соловьев Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Соловьев Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1868

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Авдотья Семеновна

Смерть
1905 ст.