Соловьев Моисей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Соловьев Василий Моисеевич
Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Онучина Анисья Моисеевна
Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
06.09.1854
Сын: Соловьев Стефан Моисеевич
Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.
Сын: Соловьев Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1865 ст.
Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
01.07.1868
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Соловьева Авдотья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1905 ст.