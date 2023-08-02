Туганов Касполат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Касполат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Туганов Базруко Созорукович

Мать: Туганова Гаха Тотиковна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дударова Сона

Мать ребёнка: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мамсурова Фатимат (Дзибушка) Касполатовна

Мать ребёнка: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Козырева Метда

Мать ребёнка: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бекузарова Аминат

Мать ребёнка: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Тулатова Райзетхан

Мать ребёнка: Туганова Госагура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Госагура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова ?

Смерть
Неизвестно
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