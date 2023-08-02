Туганов Касполат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дударова Сона
Мать ребёнка: Туганова Госагура
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мамсурова Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Мать ребёнка: Туганова Госагура
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Козырева Метда
Мать ребёнка: Туганова Госагура
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бекузарова Аминат
Мать ребёнка: Туганова Госагура
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Тулатова Райзетхан
Мать ребёнка: Туганова Госагура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова Госагура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова ?
Смерть
Неизвестно