Чуха Илья Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1824
Отец: Чуха Лазарь Савельевич
Мать: Чуха Матрена
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Чуха София Константиновна
Рождение ребёнка
10.09.1863
Дочь: Фекла Ильинична
Мать ребёнка: Чуха София Константиновна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-10,зап.-11==23
Рождение ребёнка
06.08.1867
Сын: Чуха Никита Ильич
Мать ребёнка: Чуха София Константиновна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-117,зап.-30
Рождение ребёнка
23.03.1870
Мать ребёнка: Чуха София Константиновна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-206,зап.-15
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно