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Чуха Илья Лазаревич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чуха Лазарь Савельевич

Мать: Чуха Матрена

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Чуха София Константиновна

Рождение ребёнка
10.09.1863

Дочь: Фекла Ильинична

Мать ребёнка: Чуха София Константиновна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-10,зап.-11==23
Рождение ребёнка
06.08.1867

Сын: Чуха Никита Ильич

Мать ребёнка: Чуха София Константиновна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-117,зап.-30
Рождение ребёнка
23.03.1870

Сын: Чуха Константин Ильич

Мать ребёнка: Чуха София Константиновна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-206,зап.-15
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуха София Константиновна

Смерть
Неизвестно
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