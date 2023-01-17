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Киричук Жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич

Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
23 года в 1925 г. (20 лет в 1923 г.) (не исключено, что г/р – 1901)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пелагея Фоминична

Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
16 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Киричук Владимир Фомич

Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия Фоминична

Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
11 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Киричук Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
6 лет в 1925 г. | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское... Показать все
Смерть
Неизвестно
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