Киричук Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Киричук Тимофей (Tymoteusz) Фомич
Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич
23 года в 1925 г. (20 лет в 1923 г.) (не исключено, что г/р – 1901)
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пелагея Фоминична
Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич
16 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
15.08.1913
Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия Фоминична
Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич
11 лет в 1925 г.
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Киричук Фома Тимофеевич
6 лет в 1925 г. | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское... Показать все
Смерть
Неизвестно