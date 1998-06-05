Яблонский Франц Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Франц Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1925

Дата смерти

05.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблонская Роза Францевна

Рождение ребёнка
16.08.1949

Дочь: Наливайко Анна Францевна

Мать ребёнка: Яблонская Роза Францевна

Рождение ребёнка
06.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблонская Роза Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблонская Роза Францевна

Смерть
05.06.1998
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