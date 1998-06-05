Яблонский Франц Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1925
Дата смерти05.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яблонская Роза Францевна
Рождение ребёнка
16.08.1949
Дочь: Наливайко Анна Францевна
Мать ребёнка: Яблонская Роза Францевна
Рождение ребёнка
06.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яблонская Роза Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблонская Роза Францевна
Смерть
05.06.1998