Сазанов Степан Гаврилович
Место рожденияРБ, Бакалинский р-н д. Диашево
Дата рождения20.04.1914
Дата смерти04.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
РБ, Бакалинский р-н д. Диашево
Рождение ребёнка
10.11.1946
Дочь: Исаева Валентина Степановна
Мать ребёнка: Варламова Нина Николаевна
РБ. Бакалинский р-н с.Диашево
Смерть
04.03.1965