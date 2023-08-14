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Сазанов Степан Гаврилович

Место рождения

РБ, Бакалинский р-н д. Диашево

Дата рождения

20.04.1914

Дата смерти

04.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТИ
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

РБ, Бакалинский р-н д. Диашево
Рождение ребёнка
10.11.1946

Дочь: Исаева Валентина Степановна

Мать ребёнка: Варламова Нина Николаевна

РБ. Бакалинский р-н с.Диашево
Смерть
04.03.1965
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