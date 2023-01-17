Аракчеев Алексей Андреевич
Место рожденияим. Гарусово, Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии
Дата рождения04.10.1769
Дата смерти03.05.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Гарусово, Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1769
им. Гарусово, Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1783
Место жительства
С 1799
с. Грузино, Новгородский уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1802
Смерть
03.05.1834
с. Грузино, Новгородский уезд Новгородской губернии
Место жительства
По 1834
с. Грузино, Новгородский уезд Новгородской губернии