Аракчеев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аракчеев Алексей Андреевич

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Место рождения

им. Гарусово, Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии

Дата рождения

04.10.1769

Дата смерти

03.05.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Гарусово, Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1769
им. Гарусово, Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1783
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1799
с. Грузино, Новгородский уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1802
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.05.1834
с. Грузино, Новгородский уезд Новгородской губернии
Место жительства
По 1834
с. Грузино, Новгородский уезд Новгородской губернии
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