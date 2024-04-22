Вера Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.11.1791
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Прохоров
Мать: Елена Михайлова
МК-1791 16.11.1791 Деревни Михаилова у крестьянина Василья Прохорова дочь Вера болезнию неизвестною
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1791
МК-1791 16.11.1791 Деревни Михаилова у крестьянина Василья Прохорова дочь Вера болезнию неизвестною