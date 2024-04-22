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Вера Васильева

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.11.1791

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Прохоров

Мать: Елена Михайлова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1791 16.11.1791 Деревни Михаилова у крестьянина Василья Прохорова дочь Вера болезнию неизвестною
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.11.1791
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1791 16.11.1791 Деревни Михаилова у крестьянина Василья Прохорова дочь Вера болезнию неизвестною
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