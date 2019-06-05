Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Михальцов Александр Валерьевич
Михальцов Александр Валерьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.2019
Пол
Мужской
Отец
Михальцов Валерий Владимирович
1989 г.р.
Мать
Михальцова (Шигорина) Яна Вадимовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2019
Отец:
Михальцов Валерий Владимирович
Мать:
Михальцова Яна Вадимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия