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Черников Василий Самойлов

Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Черников Самойло Фомин

Мать: Черникова Анна Селуянова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Черников Алексей Васильев

Мать ребёнка: Черникова Степанида Петрова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Черников Григорий Васильев

Мать ребёнка: Черникова Степанида Петрова

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Степанида Петрова

Смерть
Неизвестно
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