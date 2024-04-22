Черников Василий Самойлов
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Черников Самойло Фомин
Мать: Черникова Анна Селуянова
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Черников Алексей Васильев
Мать ребёнка: Черникова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Черников Григорий Васильев
Мать ребёнка: Черникова Степанида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно