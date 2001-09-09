Анисимов Анатолий Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.08.1936
Дата смерти09.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1936
Рождение ребёнка
1961
Сын: Анисимов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Калмыкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Калмыкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Калмыкова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2001