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Анисимов Анатолий Семёнович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.08.1936

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1936

Отец: Анисимов Семён Павлович

Мать: Анисимова Евдокия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Сын: Анисимов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Калмыкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Калмыкова Людмила Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Калмыкова Людмила Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Людмила Николаевна

Смерть
09.09.2001
Москва, город федерального значения Москва
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