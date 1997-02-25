Солодовников Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Евгения Николаевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.02.1940

Дата смерти

25.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Филиппович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Филиппович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Филиппович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Николай Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
25.02.1997
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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