Солодовников Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1940
Дата смерти25.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1958
Рождение ребёнка
21.04.1965
Рождение ребёнка
25.08.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
25.02.1997
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев