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Шинкевич Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1968

Отец: Громов Анатолий Иванович

Мать: Громова Галина Васильевна

Бракосочетание
19.12.1987

Муж: Шинкевич Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.05.1988

Дочь: Шинкевич Виктория Александровна

Отец ребёнка: Шинкевич Александр Владимирович

Рождение ребёнка
17.10.1995

Дочь: Киселёва Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шинкевич Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкевич Александр Владимирович