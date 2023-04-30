Шинкевич Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1968
Бракосочетание
19.12.1987
Рождение ребёнка
25.05.1988
Дочь: Шинкевич Виктория Александровна
Отец ребёнка: Шинкевич Александр Владимирович
Рождение ребёнка
17.10.1995
Дочь: Киселёва Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шинкевич Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно