Губернаторова Дарья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности