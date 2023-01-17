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Калачева (Вебер) Людмила Александровна

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Место рождения

Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1973

Отец: Вебер Александр Александрович

Мать: Вебер Антонина Ивановна

Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
14.01.1994

Муж: Калачев Сергей Викторович

Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1995

Дочь: Калачева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Калачев Сергей Викторович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2005

Дочь: Калачева Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Калачев Сергей Викторович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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