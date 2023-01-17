Калачева (Вебер) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения04.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1973
Бракосочетание
14.01.1994
Кириково, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1995
Дочь: Калачева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Калачев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
27.01.2005
Дочь: Калачева Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Калачев Сергей Викторович