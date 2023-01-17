Цыганова (Каркотко) Алевтина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Каркотко) Алевтина Евгеньевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

28.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1948

Отец: Логинов Евгений Васильевич

Мать: Каркотко Екатерина Иосифовна

Одесса, Одеська область
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