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Цыганова (Каркотко) Алевтина Евгеньевна
Цыганова (Каркотко) Алевтина Евгеньевна
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Место рождения
Одесса
, Одеська область
Дата рождения
28.03.1948
Пол
Женский
Отец
Логинов Евгений Васильевич
Мать
Каркотко Екатерина Иосифовна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1948
Отец:
Логинов Евгений Васильевич
Мать:
Каркотко Екатерина Иосифовна
Одесса
, Одеська область
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