Рафанский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафанский Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рафанский Николай

Мать: не указана

Смерть
22.12.1941
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