Савуляк Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савуляк Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2006

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2006

Отец: Россов Сергей Михайлович

Мать: Савуляк Алеся Геннадьевна

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