Бояринцев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1998
Дочь: Раиль Кристина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.2007
Сын: Бояринцев Андрей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2012
Сын: Бояринцев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2020
Дочь: Бояринцева Алина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности