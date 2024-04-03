Бояринцев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1998

Дочь: Раиль Кристина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.2007

Сын: Бояринцев Андрей Александрович

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Рождение ребёнка
26.02.2012

Сын: Бояринцев Вячеслав Александрович

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Рождение ребёнка
13.09.2020

Дочь: Бояринцева Алина Александровна

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