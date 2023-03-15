Корнев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1892

Отец: Корнев Пётр Васильев

Мать: Корнева Агрипина Иванова

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