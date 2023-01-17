Федяков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Федяков Иван Федорович
Мать: Федякова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Был инвалидом, в юности перенес болезнь и оглох полностью. В деревне работал кузнецом, был самоучкой. Во времена ВОВ послали работать в кузницу.
Смерть
1988
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
умер в 1987-1988