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Федяков Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Федяков Иван Федорович

Мать: Федякова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Был инвалидом, в юности перенес болезнь и оглох полностью. В деревне работал кузнецом, был самоучкой. Во времена ВОВ послали работать в кузницу.
Смерть
1988
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
умер в 1987-1988
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