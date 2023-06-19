Полюдова Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолюдова Ирина Степановна

Полюдова Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мария Анофриевна

Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Полюдов Хрисанф Анофриевич

Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марьяна Анофриевна

Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Афимья Анофриевна

Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Анофриевна

Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Анофрий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан