Полюдова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мария Анофриевна
Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полюдов Хрисанф Анофриевич
Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марьяна Анофриевна
Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Афимья Анофриевна
Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Анофриевна
Отец ребёнка: Полюдов Анофрий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно