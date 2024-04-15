Белокур Кирилл Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Белокур Анастасия Кирилловна
Восприемник
17.02.1853 ст.
Евдокия Николаевна Швед
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Белокур Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.01.1856 ст.
Мать ребёнка: Белокур Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно