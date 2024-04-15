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Белокур Кирилл Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Белокур Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
17.02.1853 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Николаевна Швед
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Белокур Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1856 ст.

Сын: Белокур Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Белокур Параскева Петровна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Параскева Петровна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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