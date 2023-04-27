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Жаркова Вера Александровна
Жаркова Вера Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1947
Пол
Женский
Отец
Кобылин Александр Ефимович
1922 г.р.
Мать
Смирнова Александра Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1947
Отец:
Кобылин Александр Ефимович
Мать:
Смирнова Александра Васильевна
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