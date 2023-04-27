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Жаркова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1947

Отец: Кобылин Александр Ефимович

Мать: Смирнова Александра Васильевна