Иванов Мирон Сидорович
Место рожденияСмоленской губернии Духовщинский уезд сельцо Новоникольское
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Сидор Ивановъ
Мать: Иванова Фекла Иоановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Марья Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Иванова Марья Артемьевна
Смерть
Неизвестно