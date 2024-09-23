Иванов Мирон Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Мирон Сидорович

Место рождения

Смоленской губернии Духовщинский уезд сельцо Новоникольское

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Сидор Ивановъ

Мать: Иванова Фекла Иоановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марья Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Захар Миронович

Мать ребёнка: Иванова Марья Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Иванов Марк Миронович

Мать ребёнка: Иванова Марья Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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