Комкова (Забалуева) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комкова (Забалуева) Варвара Ефимовна

Место рождения

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забалуев Ефим Сергеевич

Мать: Забалуева Анна Фёдоровна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комков Александр Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комиссарова (Комкова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Комков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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