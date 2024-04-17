Комкова (Забалуева) Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забалуев Ефим Сергеевич
Мать: Забалуева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комков Александр Иванович
Отец ребёнка: Комков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комиссарова (Комкова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Комков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно