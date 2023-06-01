Шаров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Федяева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнее, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно