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Волокитин Иван

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Место рождения

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

16.12.1932

Дата смерти

18.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1932

Отец: Волокитин Филипп Антонович

Мать: Волокитина Прасковья Михайловна

Афоньевка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
С 1955
Работал на Машиностроительном заводе, Горгазе
Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Волокитин Игорь

Мать ребёнка: Волокитина Нина

Рождение ребёнка
13.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волокитина Нина

Смерть
18.07.1983
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