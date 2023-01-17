Волокитин Иван
Место рождения
Дата рождения16.12.1932
Дата смерти18.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1932
Работа или профессия
С 1955
Работал на Машиностроительном заводе, Горгазе
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Волокитин Игорь
Мать ребёнка: Волокитина Нина
Рождение ребёнка
13.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волокитина Нина
Смерть
18.07.1983