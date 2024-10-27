Пелевина Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1896
Рождение ребёнка
Около ?.09.1906
Сын: Пелевин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пелевин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1908
Сын: Пелевин Константин Александрович
Отец ребёнка: Пелевин Александр Федорович
Погорелка, Тезинская волость, Кинешемский уезд
на 27.03.1910 - 1 год 3 мес.
Смерть
Неизвестно