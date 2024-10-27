Пелевина Клавдия Петровна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелевина Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1896

Муж: Пелевин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Около ?.09.1906

Сын: Пелевин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пелевин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1908

Сын: Пелевин Константин Александрович

Отец ребёнка: Пелевин Александр Федорович

Погорелка, Тезинская волость, Кинешемский уезд
на 27.03.1910 - 1 год 3 мес.
Смерть
Неизвестно

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