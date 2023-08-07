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Кузьмин Прокопий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кузьмин Филипп Кузьмич

Мать: Кузьмина Афимья Андреенва

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кузьмин Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Василиса Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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