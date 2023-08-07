Кузьмин Прокопий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Василиса Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно