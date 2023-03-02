Сомов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1909

Дата смерти

09.07.1909

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909

Отец: Сомов Федор

Мать: Александра

Смерть
09.07.1909
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