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Сомов Петр
Сомов Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1909
Дата смерти
09.07.1909
Пол
Мужской
Отец
Сомов Федор
Мать
Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909
Отец:
Сомов Федор
Мать:
Александра
Смерть
09.07.1909
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