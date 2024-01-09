Матюхин Семён Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюхин Семён Сергеевич

Матюхин Семён Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1866

Дата смерти

15.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1866

Отец: Матюхин Сергей Сергеевич

Мать: Матюхина Матрена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Матюхин Сергей Семенович

Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Матюхина Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна

Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Матюхин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Матюхин Максим Семенович

Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна

Смерть
15.01.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.