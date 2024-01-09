Матюхин Семён Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1866
Дата смерти15.01.1920
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1902
Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Матюхина Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна
Рождение ребёнка
31.10.1909
Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна
Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.04.1913
Мать ребёнка: Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна
Смерть
15.01.1920