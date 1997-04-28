Фадеева Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеева Елена Валерьевна

Фадеева Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1997

Отец: Фадеев Валерий Геннадьевич

Мать: Фадеева Марина Михайловна