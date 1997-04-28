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Фадеева Елена Валерьевна
Фадеева Елена Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1997
Пол
Женский
Отец
Фадеев Валерий Геннадьевич
1974 г.р.
Мать
Фадеева Марина Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1997
Отец:
Фадеев Валерий Геннадьевич
Мать:
Фадеева Марина Михайловна
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