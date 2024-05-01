Никитин Николай Дмитриевич/Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Николай Дмитриевич/Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Дмитрий/Константин

Мать: Никитина Варвара/Татьяна

Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Мажарова Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подковырина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородулина Аксинья Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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