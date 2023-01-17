Блинова Евдокия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

До 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1864 ст.

Сын: Блинов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
21.07.1870 ст.

Сын: Блинов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1873 ст.

Сын: Блинов Федот Матвеевич

Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Матвеевна

Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич

Смерть
До 1903 ст.
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