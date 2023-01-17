Блинова Евдокия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиДо 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1864 ст.
Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1870 ст.
Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Матвеевна
Отец ребёнка: Блинов Матвей Николаевич
Смерть
До 1903 ст.