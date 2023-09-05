Шатунов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

08.12.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шатунов Пётр Иванович

Мать: не указана

Смерть
08.12.1914
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