Дворянкина (Дубровина) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения06.05.1923
Дата смерти05.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1923
Бракосочетание
14.02.1948
Рождение ребёнка
29.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дворянкин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.07.1950
Сын: Дворянкин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Дворянкин Владимир Алексеевич
Смерть
05.04.2004