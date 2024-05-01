Козырев Нил Егорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Егор Нилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Дочь: Милорадова (Козырева) Васса Ниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно