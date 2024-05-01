Козырев Нил Егорович До 1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Нил Егорович

Место рождения

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Егор Нилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Дмитрий Нилович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Георгий Нилович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Сын: Козырев Андрей Нилович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Дочь: Милорадова (Козырева) Васса Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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