Аникина (Ванина) Наталья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ванин Илларион
Мать: Ванина Марфа
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Иван
Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Иван
Смерть
Неизвестно