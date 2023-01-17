Аникина (Ванина) Наталья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Ванина) Наталья Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ванин Илларион

Мать: Ванина Марфа

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Иван

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Иван

Смерть
Неизвестно
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