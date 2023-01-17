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Баклыков Виктор Петрович

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Место рождения

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

26.01.1957

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Яценко Фаина Ивановна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
1962
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Утонул в силосной яме | Утонул в силосной яме.Из воспоминаний Павлины Николаевны Романовой (Величко):Фаина приехала с сыном в гости к родителям в Аннино. Виталик пошел гулять вместе со... Показать все
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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