Баклыков Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1957
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Яценко Фаина Ивановна
Смерть
1962
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Утонул в силосной яме | Утонул в силосной яме.Из воспоминаний Павлины Николаевны Романовой (Величко):Фаина приехала с сыном в гости к родителям в Аннино. Виталик пошел гулять вместе со... Показать все
Похороны
Неизвестно