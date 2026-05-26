Карасев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Карасев Василий

Автор
ИС
Сорокина И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Карасев Иван Каз. Ст. Пп ВасильевНеизвестно г.р.
Хаврова (Карасева) Стефанида ВасильеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Иван Каз. Ст. Пп Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаврова (Карасева) Стефанида Васильева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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