Карасев Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Карасев Иван Каз. Ст. Пп ВасильевНеизвестно г.р.
Хаврова (Карасева) Стефанида ВасильеваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасев Иван Каз. Ст. Пп Васильев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаврова (Карасева) Стефанида Васильева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно