Шеина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.09.1878

Сын: Шеин Захар Федоров

Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Целых Мария Федорова

Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Сын: Шеин Севостьян Федоров

Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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