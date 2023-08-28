Шеина Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
05.09.1878
Сын: Шеин Захар Федоров
Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Целых Мария Федорова
Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
17.12.1896
Отец ребёнка: Шеин Федор Филиппов
Смерть
Неизвестно