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Романова Юлия Владимировна
Романова Юлия Владимировна
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Место рождения
Железногорск
, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Дата рождения
16.02.1992
Пол
Женский
Отец
Романов Владимир Ильич
1965 г.р.
Мать
Грунская Наталья Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1992
Отец:
Романов Владимир Ильич
Мать:
Грунская Наталья Владимировна
Железногорск
, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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